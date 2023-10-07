Волгоградцы предложили создать на речных островах этнодеревню и базу отдыха

Жители Волгограда активно выдвигают собственные инициативы для разработки плана развития системы островов Голодный – Сарпинский. Культурные и экологические проекты принимают представители городской Общественной палаты.

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Как сообщили в администрации Волгограда, активисты продолжают высказывать идеи о том, какие проекты нужно реализовать на островных территориях.

К примеру, горожане предложили проложить на острове специальные дорожки для оздоровительных прогулок и обустроить экотропу к дубу-долгожителю. Кроме того, волгоградцы хотят, чтобы напротив города-героя появилась этнодеревня с домами различных народов России. Посетители такого парка смогут узнать много нового о национальной одежде и быте, попробовать блюда традиционной кухни.

Волгоградцы также выдвинули идеи, направленные на формирование инфраструктуры для футболистов и создание базы отдыха с барнхаусами, А-фреймами и купольными сферами. Такие сооружения отличаются тем, что их кровля опускается почти до самой земли. В числе пожеланий было сделать транспорт на островах максимально экологичным.

Добавим, что предложения по развитию речных островов собирают с 12 сентября на сайте мэрии и в чат-боте в «Телеграме». Горожане намерены сохранить действующую экосистему на этих участках и построить там экодеревни с велодорожками и экотропами.