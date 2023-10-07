Суздаль приготовился отметить 1000-летний юбилей

Город-музей под открытым небом с богатой историей. В следующем году Суздаль готовится отметить юбилей – тысяча лет со дня основания. Ежегодно туда приезжают более трех миллионов туристов. Отправился в путешествие и корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

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Город-сказка, город-музей, а еще Суздаль – заповедник. Здесь в его исторической части на площади девять квадратных километров больше 300 памятников архитектуры, культуры и истории Московской Руси. Один из них – Спасо-Евфимиев мужской монастырь. Основали его в XIV веке, а ровно сто лет назад закрыли. Теперь попасть в обитель может любой. Церковь – парадный вход в монастырь и начало большой музейной экспозиции.

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«Человек приходит, отправляется на главную площадь. Там уже другой собор будет людей встречать. Совершая такой круг по монастырю, вместе с молитвой, посетив службу, человек от собственных грехов внутри действующего монастыря мог освободиться», – сказала методист государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Любовь Русанова.

Это единственная в мире сохранившаяся галерейная звонница, в других храмах – колокольни. Туристов сюда не попасть, а вот услышать колокола, которые были отлиты еще при Иване Грозном, можно. Многие века монастырская братия вела хозяйство. Здесь были плодовый сад и аптекарский огород. К тысячелетию Суздаля все это будет воссоздано.

«Сад спроектирован так, что основная зелень высокая будет сведена в одну часть, и открывается вид на стены. Мы его не закрываем, мы его немножко облагораживаем», –сказал заместитель генерального директора Государственного Владимиро-Суздальского Музея-заповедника по научной работе Олег Рожков.