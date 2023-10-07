Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно не работают

Московские аэропорты Шереметьево и Внуково временно не работают. Об этом в субботу, 7 октября, свидетельствуют онлайн-табло.

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Во Внукове задержали 11 рейсов, отменили два. В Шереметьеве перенесли время вылета и прилета для пяти рейсов, сняли один.

Вскоре аэропорты Внуково и Шереметьево возобновили работу после приостановки. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.

25 сентября аэропорт Домодедово временно не принимал самолеты, вылеты тоже были отложены. По данным сервиса Flightradar, воздушное пространство в районе Домодедово было свободно от самолетов. Их также не было в районе подмосковного аэропорта Жуковского.

Позже аэропорт Домодедово начал работу в штатном режиме после временных ограничений на прилеты и вылеты.

28 сентября регистрация пассажиров авиакомпаний группы «Аэрофлот» оказалась затруднена. Причиной этого стал сбой в системе бронирования Leonardo.