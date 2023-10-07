Чернышенко заявил о росте турпотока в Сочи на 2,8%

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что по итогам 2023 года рост туристического потока в Сочи ожидается на 2,8%, сообщает РИА «Новости».

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«Сочи – традиционно одно из главных туристических направлений в России, это подтверждает стабильно растущий турпоток. В 2022 году он составил 7,2 миллиона человек, что выше допандемийного 2019 года. По итогам 2023 года ожидается 7,4 миллиона человек», – сказал заместитель председателя на рабочей встрече с мэром Сочи Алексеем Копайгородским.

Он также упомянул, что на данный момент ведется подготовка к зимнему сезону: будут открыты сезонные пляжи, 55 крупных объектов туристического показа и более 160 километров горнолыжных трасс.

«Впервые соединяются единой пешеходной сетью поселки Красная Поляна и Эстосадок, где к Олимпийским играм было построено три горнолыжных курорта: «Роза Хутор», «Газпром» и «Красная Поляна», – добавил Чернышенко.

Мэр Сочи заявил, что готовятся заявки на субсидии по трем объектам: пансионат «Кристал», санаторий «Волна и гостиница «Приморская» – предполагаемая сумма составляет 845 миллионов рублей. Еще планируется увеличить емкость на 17 тысяч номеров, в том числе 2,5 тыс. «ультра все включено».

«В Сочи реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в области санитарно-курортного лечения и туризма. Все они отвечают целям нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В этом году построены медицинские корпуса и отремонтирован номерной фонд в восьми здравницах. В 2023 году 35 сочинским пляжам присвоена высшая категория Министерства экономического развития – «Синий флаг», – поделился Чернышенко.