Пассажиры хотят получать компенсации за задержку рейсов деньгами, а не милями

Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Минтранс с просьбой – рекомендовать авиаперевозчикам за задержанные по их вине рейсы начислять пассажирам бонусные мили. Порядок и размер поощрения авиакомпаниям предлагается устанавливать самостоятельно, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ООП от 5 октября.

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Обязанность платить за задержки предусмотрена в Воздушном кодексе. Сумма – 25 руб. за каждый час. С 1 апреля 2024 года она увеличится до 100 руб., но и такая компенсация не отвечает запросам пассажиров на достойное возмещение, считают в ООП.

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С 2 октября добровольно начислять бонусные мили за задержанные по его вине вылеты начал «Аэрофлот» – от 2 тыс. до 4 тыс. в зависимости от продолжительности сбоя в расписании. Последовать примеру нацперевозчика готовы в Red Wings, их программа компенсации милями сейчас в разработке, а пока пассажирам могут предложить сертификат на бесплатный полет в случае серьезной задержки. В S7 отмечают, что уже больше года, как автоматически начисляют мили участникам программы лояльности S7 Priority, если приходится ждать вылета.

6 октября ТГ-канал «Крыша ТурДома» предложил своим подписчикам опрос: «Должны ли авиакомпании расплачиваться с пассажирами милями за задержанные по их вине рейсы?» Всего за 3 часа по состоянию на 16:00 получено почти 1 тыс. ответов. Наиболее популярный вариант: «Предпочитаю компенсацию деньгами», его выбрали 69%. 20% считают, что правило начислять за задержку бонусные мили должно быть не рекомендательным, а обязательным, и только 5% полагают – решение нужно оставить на откуп самим авиакомпаниям.