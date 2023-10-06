Выходные идеально подходят для того, чтобы отдохнуть от городской суеты, например, съездив на денек в интересный город под Москвой.

Суздаль – один из старейших городов России, расположенный во Владимирской области. Он находится в 200 километрах от Москвы, так что за один день вы успеете не только добраться и вернуться обратно, но и хорошо осмотреть достопримечательности.

Прогулку по Суздалю стоит начать с осмотра Кремля. Это главная достопримечательность города. Также неподалеку находится музей деревянного зодчества.

Там вы сможете погрузить в атмосферу старинного русского города.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Nastyakapustina_.