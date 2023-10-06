В Дагестане обустроят 7 популярных туристических локаций

В Дагестане в рамках регионального конкурса проектов местных инициатив в 2023 году обустроят семь туристических локаций. В частности, в горных районах построят новую смотровую площадку и Дом туриста и благоустроят территорию у водопада Тобот.

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«Конкурс мы проводим и в этом году. До конца года будет обустроено семь площадок в шести муниципальных образованиях», — сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам Дагестана Эмин Мерданов на туристическом форуме «Чегем-2023».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства, в рамках программы благоустроят туристическую локацию «Каменная чаша» в селе Матлас, территорию у водопада Тобот, набережную и пляж в селе Новокаякент, построят туристический объект «Дом туриста» в селе Балхар и смотровую площадку в селе Курах, а также благоустроят аллею «Город мастеров» в Махачкале.

Министр отметил, что конкурс проводился и в прошлом году. «Эта мера дала нам возможность решить остро стоящие вопросы муниципалитетов в части создания необходимой инфраструктуры, а также обеспечения безопасности в ключевых туристических направлениях: организации санитарных зон, благоустройства пляжей, смотровых площадок», — добавил Мерданов.