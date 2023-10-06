В Сочи откроют 160 километров горнолыжных трасс и 30 зимних пляжей

Погода в Сочи продолжает баловать жителей и туристов.

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Ожидается, что в этом году главный курорт страны примет примерно 7,4 миллиона человек, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом. Об этом мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил в пятницу во время рабочей встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко.

"Сейчас готовимся к зимнему сезону, - написал мэр города-курорта Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. - Будут открыты более 160 километров горнолыжных трасс, 55 крупных объектов туристического показа и 30 зимних пляжей. По итогам года ждем обновления исторического рекорда турпотока".

По его словам, сейчас в Сочи отдыхающим доступны 150 тысяч номеров, а благодаря реализации 27 инвестиционных проектов в области туризма и санаторно-курортной сферы их количество увеличится на 17 тысяч.

На курорте расположены 57 здравниц с лечебным профилем. В этом году построены медицинские корпуса в санаториях "Золотой колос" и "Радуга". После обновления открылись новые лечебно-диагностические отделения в санаториях "Магадан", "Южное Взморье", "Голубая Горка", "Знание", "Одиссея", "Адлеркурорт", а санаторий "Белые ночи" находится на реновации.