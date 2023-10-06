Оренбургская область вошла в десятку популярных туристических регионов в стране
Оренбуржье на седьмом месте в туристическом рейтинге, составленном экспертами оператора мобильной связи МегаФон. Рейтинг показывает, что регион за лето этого года принял на 10,5% больше туристов, чем в прошлом году.
Министр экономического развития Оренбургской области Игнат Петухов отметил, что в регионе много уникальных туристических мест. Это заповедник «Оренбургский» с лошадьми Пржевальского, нацпарк «Бузулукский бор», а также Ириклинское водохранилище.
В этом году область вошла в число регионов, которые реализуют социальный заказ в сфере туризма. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, уже 650 из 1000 школьников бесплатно посетили достопримечательности нашего края.
За данный период большинство туристов приняли в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане и Татарстане. Жители из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Югры и Башкирии чаще путешествуют в другие части России. В Оренбуржье число туристов, путешествующих по стране, увеличилось за год на 8%.