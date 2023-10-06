Оренбургская область вошла в десятку популярных туристических регионов

Оренбуржье на седьмом месте в туристическом рейтинге, составленном экспертами оператора мобильной связи МегаФон. Рейтинг показывает, что регион за лето этого года принял на 10,5% больше туристов, чем в прошлом году.

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Министр экономического развития Оренбургской области Игнат Петухов отметил, что в регионе много уникальных туристических мест. Это заповедник «Оренбургский» с лошадьми Пржевальского, нацпарк «Бузулукский бор», а также Ириклинское водохранилище.

В этом году область вошла в число регионов, которые реализуют социальный заказ в сфере туризма. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, уже 650 из 1000 школьников бесплатно посетили достопримечательности нашего края.