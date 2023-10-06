Туроператоры стали проявлять больше интереса к Ингушетии

Ингушетия становится все более популярной для туристов. В этом году отмечается значительный рост количества бронирования россиянами отелей в республике, по сравнению с прошлым годом.

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В региональном комитете по туризму прогнозируют увеличение числа гостей на местный курорт примерно на десять процентов. В последнее время рост отдыхающих в Ингушетии происходит ежегодно.

В 2021 году в республике отдохнули 103 тысячи человек, в прошлом - уже 106 тысяч, а в этом по итогам года цифра может составить около 115 тысяч туристов. Надо отметить, многие жители других регионов приезжают в республику по турам выходного дня.

В регионе параллельно с ростом гостей увеличивается гостиничный номерной фонд. Сегодня это 450 номеров, что, по сравнению, с позапрошлым годом больше на 50.

Также стало больше и туроператоров, работающих в республике. В 2021 году был всего один, теперь уже пять.

- Туризм - приоритетное направление в социально-экономическом развитии Ингушетии. Его развитие позволит сделать регион узнаваемым и привлекательным не только для отдыха, но и для инвесторов. Кроме того, это еще и культурный обмен, а также общая интеграция, - считает глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в республике есть ресурсы, чтобы создать на ее территории курорт, способный конкурировать с самыми известными курортами Швейцарии, Франции, Германии и других стран. Плюсы - красивый горный ландшафт, не тронутая человеком природа, чистые родники и воздух, многочисленные памятники архитектуры в горах.