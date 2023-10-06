Санкт-Петербург прекрасен в любое время года

Санкт-­­Петербург — это не только город белых ночей и разводных мостов. Северная столица прекрасна в каждом из сезонов, будь то уютная осень, бодрящая зима или романтичная весна. В любое время года в гостеприимном городе происходит что-то интересное: концерты, выставки, деловые и культурные события.

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О том, куда можно сходить в динамичном и многогранном мегаполисе, расскажет официальный туристский портал Visit Petersburg.

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Выбрать не лето

Северная столица продолжает лидировать в рейтинге самых популярных направлений для туризма на внутреннем рынке в любое время года. Санкт-­­Петербург традиционно востребован как для коротких по­ездок на 2—4 дня, так и для полноценного отпуска.

Осенний Петербург отлично подходит для путешествий — это идеальное время для пеших прогулок, водных экскурсий, походов в музеи, театры, рестораны, атмосферные общественные пространства.

Для привлечения гостей Комитет по развитию туризма, Городское туристско-­информационное бюро и Конгрессно­выставочное бюро совместно с представителями индустрии гостеприимства ведут масштабную информационную кампанию «Добро пожаловать в Санкт­­-Петербург!». В этом году она была признана лучшей в стране. По предварительным оценкам, в январе — июле 2023 года Северную столицу посетили 5,3 миллиона человек. Многие из них приезжают не впервые и намерены вернуться еще неоднократно: город на Неве многогранен, и в разные времена года он раскрывается по­своему.

Парламентская газета

Спланировать поездку поможет официальный туристский портал Visit Petersburg, где сосредоточена информация о различных туристских предложениях. Среди них — осенний гид для гостей города. В нем есть афиша самых интересных и зрелищных событий, а также полезные советы: как грамотно собраться в осенний Петербург, что посмотреть, какие сувениры привезти и где сделать самую красивую фотосессию. Отдельный пункт — гастрономия. Портал рекомендует уделить внимание по-­настоящему осенним блюдам: тыквенному супу, пирогам с брусникой, жареным лисичкам, ароматным напиткам из трав — сезонные меню есть в большинстве заведений города.

Кроме того, на Visit Petersburg есть и ежегодный Единый календарь событий. Его печатную версию туристы всегда найдут в офисах Городского туристско­­-информационного бюро. В числе ближайших мероприятий, которые нельзя пропустить, — ежегодный фестиваль «Чудо Света» (с 4 по 6 ноября). Экраном для его уникальных световых проекций, где сочетаются 3D­-мэппинг, световое и лазерное шоу, станут знаковые достопримечательности города. А в новогодние праздники в центре Петербурга откроется Рождественская ярмарка с сувенирами, подарками, кухнями разных стран мира, паровой каруселью, катком и катальной горкой.

На любой вкус

На портале Visit Petersburg все события можно отфильтровать по темам: от деловых глобальных мероприятий, таких как Петербургский международный экономический форум, до увлекательных туров — например национальный туристический маршрут «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба».

Разнообразные тематические маршруты позволят окунуться в особую атмосферу города и расскажут про историю освоения Северного морского пути с посещением ледокола, про храмы Невского проспекта, про подвиг Ленинграда в годы блокады или проведут по местам, где жил Федор Достоевский и герои его произведений. Для тех, кто ищет наглядное искусство, в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове покажут шоу «Секрет стек­лодува», которое познакомит с работой стеклодувной мастерской и традициями ремесла, а еще раскроет тайны превращения стекла в истинные произведения искусства.

Парламентская газета

Петербург рядом

Посетите стенд Санкт­­-Петербурга на выставке­­форуме «Россия» на ВДНХ с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года — знакомство с гостеприимной Северной столицей начинается здесь!