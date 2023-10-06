Серфинг в водах Охотского моря развивают в Магаданской области

Серфингисты ловят волну в одном из самых холодных морей мира – Охотском. Экстремалов привлекают пустынные пляжи, а в роли благодарных зрителей выступают нерпы, передает корреспондент «МИР 24» Алексей Жидких.

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Волну здесь серфингисты ловят совсем недалеко от берега. Катаются только в гидрокостюмах, летом летом вода не прогревается выше 13 градусов, а сейчас и вовсе около семи.

«Мне больше нравится в холодной воде. Свой какой-то кайф есть в этом. Волны разные, но я много где катался, в Магадане очень хорошие волны», – рассказал серфингист Николай Шеин.

Прогноз погоды – единственное, чем руководствуются серфингисты перед выездом. Если обещают хороший шторм, значит, пора на Арманское побережье. Это место привлекательно тем, что волны здесь есть почти всегда, они достаточно большие, но не настолько, чтобы представлять угрозу для жизни.

«Настолько большой выброс адреналина, что ты не успеваешь замерзать. Ты постоянно в каком-то сосредоточении. Тебе не до мороза. Мы катались в том году в минус 13 на Нюкле в метель. Конечно, есть моменты, когда опускаешься под воду, ныряешь, там да, лицо замерзает, но, в принципе, гидрокостюм помогает», – рассказал серфингист Алексей Заец.

Обычно серфингисты проводят около трех часов в воде беспрерывно. В реке много рыбы, так что нерпы охотятся неподалеку, людей на досках не боятся – уже привыкли.