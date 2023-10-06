Пассажиры туристического поезда «Сочи» могут прокатиться в обзорном вагоне

Пассажиры туристического поезда №927/928 «Сочи» смогут полюбоваться видами Абхазии и сделать красочные фотографии из галереи обзорного вагона. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД (филиал ОАО «РЖД»).

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– Вагон будет открыт для посещения во время движения поезда на участке Цандрипш – Гагра до 23 октября, – говорится в сообщении.

Обзорный вагон выполнен в стилистике начала ХХ века. В оформлении использованы кованые декоративные элементы и стилизованные детали интерьера, такие как часы, светильники и многое другое. Вагон рассчитан на 82 посадочных места. Для удобства пассажиров предусмотрен подогрев сидений, USB-разъемы для зарядки гаджетов, а также пледы и дождевики.

Напомним, что в этом году поезд «Сочи» курсирует до 23 октября каждый день, кроме вторников. Из Туапсе он отправляется в 04:20, из Сочи – в 06:31, прибывает в Гагру в 09:45. В обратный путь из Гагры он отправляется в 19:25, делает остановку в Сочи в 22:40 и прибывает в Туапсе в 01:05 ночи.