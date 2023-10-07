Туристические поезда с молодежью все чаще стали прибывать в Волгоград

В первое субботнее утро октября в Волгоград прибыл туристический поезд с детьми из Самары, который привез на экскурсию в город-герой 650 школьников. В течение всего дня они будут знакомиться с историей и памятными местами Царицына – Сталинграда – Волгограда, а вечером, полные впечатлений и эмоций, снова отправятся на этом же поезде домой.

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Однодневные железнодорожные экскурсии молодежи из разных городов России в город-герой на Волге стали очень популярными. И волгоградцы всегда с радостью принимают гостей и показывают им наш славный город. Каждый раз такие поезда встречают на перроне вокзала наши артисты и волонтеры, которые проводят с туристами весь день.

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– Такие экскурсии в город-герой на Волге и другие города страны организовываются и проводятся в рамках проекта «Патриотическое кольцо России», – говорит заместитель руководителя Волгоградского офиса федерального проекта «Живое наследие» Игорь Дрегваль. – Экскурсионные поездки детей по железной дороге проходят в формате «отель на колесах» и включают в себя не просто переезды в другой город и обратно, а интересное и познавательное путешествие на всем протяжении маршрута. В пути следования с юными путешественниками работают специально подготовленные аниматоры в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Они рассказывают ребятам о подвигах советского народа в ходе прошедшей войны, о великой Сталинградской битве, готовя их к восприятию величественного памятника-ансамбля, который они увидят на Мамаевом кургане. А на обратном пути будут проводить с ними беседы и конкурсы на основе тех впечатлений и эмоций, которые они получат на экскурсиях в городе-герое.

На перроне вокзала вместе с волонтерами туристов из Самары встречали и порадовали своим мастерством артисты Волгоградского государственного ансамбля песни и пляски «Казачья воля».

– Дорогие друзья, – сказал, приветствуя гостей, руководитель этого популярного творческого коллектива Николай Семененко, – мы рады приветствовать вас на нашей славной царицынской, сталинградской, волгоградской земле! Здесь издревле жили казаки Всевеликого войска Донского. Поэтому сегодня мы, казаки, имеем честь встретить и приветствовать вас на нашей славной земле.