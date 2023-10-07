Сколько россияне потратили на отпуск летом 2023 года: исследование

Больше половины россиян решили провести свой летний отпуск в России. Формат отдыха разный – курорты, вылазки на природу, исследование городов. При этом траты на отпуск у всех разные – разброс от 15 до более 100 тысяч рублей. Подробнее о том, как любят отдыхать наши соотечественники внутри страны и сколько это стоит, – в материале «ФедералПресс».

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Как проводили отпуск россияне летом 2023 года

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Около половины россиян отдыхали летом на отечественных курортах. Об этом рассказали 45 % респондентов, которых опросила микрофинансовая компания «Займер».

27 % опрошенных во время отпуска никуда не поехали и провели его дома. 9 % респондентов решили в свободное от работы время отдохнуть на даче. В другие страны в отпуск отправились всего 2 %.

При этом 17 % участников опроса вовсе заявили, что отпуск летом не брали.

Сколько россияне потратили на отдых летом 2023 года

Исследование показало, что 24 % опрошенных потратили на отдых от 30 до 50 тысяч рублей.

Меньше 15 тысяч рублей на отпуск потратили 23 % респондентов. 22-м процентам для отдыха понадобилось от 50 до 100 тысяч. Также 14 % отметили, что в отпуске им пришлось расстаться с суммой от 15 до 30 тысяч рублей.

Только 2 % респондентов провели летний отпуск за границей

13 % заявили, что в отпуске им понабилось больше 100 тысяч рублей.

Где отдыхали россияне летом 2023 года

Почти каждый третий респондент (31 %) рассказал, что отдыхал на природе – этот формат отпуска в опросе оказался самым популярным. 15 % опрошенных предпочли морские курорты, а 9 % посетили и исследовали новые для себя города.

В формате активного отдыха отпуск провели 4 % прошедших опрос.

Отмечается, что форматы отдыха совмещали 38 % респондентов.

«Мы наблюдаем явные признаки роста потребительского оптимизма. Несмотря на возможный финансовый дефицит семейного бюджета, россияне тратят деньги на отдых, что говорит об уверенности в своем материальном благополучии в среднесрочной перспективе», – рассказали аналитики компании «Займер».