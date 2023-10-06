Октябрь уж наступил: туристы выходят на Большую Крымскую тропу

Как там у Пушкина?

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Октябрь уж наступил — уж роща отряхает

Последние листы с нагих своих ветвей;

Дохнул осенний хлад — дорога промерзает,

Журча еще бежит за мельницу ручей,

Но пруд уже застыл…

Однако это там, в средней полосе России и севернее. На юге, в Крыму, в октябре рощи свои последние листы еще не отряхают, а температура воздуха и воды — выше двадцати градусов. Тем не менее пляжный сезон движется к завершению, а на смену ему приходит пешеходный.

52 этапа

Министерство курортов и туризма региона начало благоустройство так называемой Большой Крымской тропы. По замыслу властей, ее общая протяженность составит около 750 километров. Это пешеходный маршрут, который соединит Западный и Восточный Крым. Тропа пройдет через семь муниципальных районов, шесть городских округов и более двадцати особо охраняемых природных территорий.

В Республике Крым действуют 450 официальных туристических маршрутов.

«На территории республики около двухсот особо охраняемых территорий: 192 регионального и восемь федерального значения. На них разработано около сотни экологических пешеходных маршрутов, проходящих по самым живописным местам полуострова. Но мы решили разработать единую систему, объединив все эти маршруты — и существующие, и те, которые еще должны быть разработаны, — в проект Большая Крымская тропа», — объяснил замысел министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Тропа будет состоять из 52 этапов протяженностью от 15 до 30 километров. Каждый из них можно будет пройти за день. При этом этапы можно будет «нанизывать» один на другой, моделируя целые тематические путешествия. В общей сложности маршрут объединит более трех тысяч туристических объектов и достопримечательностей, среди которых Ай-Петри, Демерджи, Чатырдаг, Большой каньон, пещерные города Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Качи-Кальон, Эски-Кермен, Тепе-Кермен, Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, Меганом, тропа Волошина, тропа Грина, Атлеш, Тарханкут и многие другие. Путешествовать по тропе можно будет налегке, без палаток, с возможностью отдохнуть на туристической стоянке, принять душ, пообедать местными продуктами.

Загадочный Меганом

Реализацию масштабного туристического проекта решили начать с благоустройства пешеходного маршрута «Загадочный Меганом», которое закончится в конце октября. Протяженность маршрута составляет около 27 километров. Он начинается в поселке Солнечная Долина, а завершается в Судаке. Ширина тропы — от одного до трех метров. Средняя продолжительность прохождения — 12-14 часов. Достопримечательности на маршруте: овраг Ташчи-Каран, ветряная электростанция, дом смотрителя маяка, мыс Меганом, Меганомский маяк, Акулья бухта, арт-кластер «Таврида», бухта Капсель, гора Калиса-Кая, гора и источник Ай-Георгий и другие. Идти придется по лесным дорогам, равнинным и горным тропам. На пути есть скальные участки, проходящие вдоль обрывов, — там необходимо соблюдать дистанцию и быть осторожным, однако специальная техническая подготовка не требуется.

До конца года планируется благоустроить четыре этапа Большой Крымской тропы общей протяженностью более 75 километров по Восточному Крыму — Судаку, Феодосии, Кировскому району.

Парламентская газета

Вместе весело шагать

По словам доцента кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игоря Вахрушева, идея создания Большой Крымской тропы возникла еще в восьмидесятые годы прошлого века, тогда этот маршрут назывался Большое Таврическое кольцо. А толчок к созданию ее современной версии дало открытие Большой Севастопольской тропы, которая стала популярным туристическим маршрутом.

Кстати Крым вошел в топ-3 популярных направлений в Южном федеральном округе для осенних туров выходного дня. Рейтинг составил портал бронирования Санатории-России.рф, проанализировав среднюю стоимость путевок в различных регионах страны.

Большая Севастопольская тропа протяженностью около 117 километров создана в 2015 году, она проходит по территории города от Балаклавы до Любимовки. Основной маршрут состоит из восьми участков, расположенных один за другим. Каждый из них — самостоятельный прогулочный маршрут, который можно пройти за 4-10 часов. Тропа оборудована навигационными столбами с информационными табличками и информационными стендами.

Вместе Большая Севастопольская и Большая Крымская тропы составят единую сеть пешеходных маршрутов по полуострову общей протяженностью почти в тысячу километров.

В советские годы Крым был одним из популярнейших направлений пешеходного туризма. Миллионы людей со всей огромной страны прошли тогда по крымским маршрутам. Но после распада СССР уникальная система планового пешеходного туризма, которой не было ни в одной стране мира, оказалась уничтоженной. Турбазы в горно-лесной зоне со временем продали в частные руки, а турстоянки, за редким исключением, забросили. Как результат, сегодня создавать их приходится заново.

Пять лучших пешеходных маршрутов по Крыму (версия «Парламентской газеты»):