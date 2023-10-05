Иностранцы восхитились фото российских стюардесс

Стюардессы российской авиакомпании сделали фото в униформе и восхитили иностранных пользователей. Снимок был опубликован в аккаунте @beautifull_cabincrews в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На фотографии четыре бортпроводницы позируют в салоне самолета. Они надели темно-синие брюки, белые облегающие кофты, шейные платки в горох и голубые жилетки. Волосы стюардесс собраны в пучки, губы накрашены яркой помадой.

Иностранцы в соцсети назвали россиянок ангелами.

«Все блондинки», «Мило», «Красавицы», — написали комментаторы на разных языках.