Названы самые популярные направления для отдыха в ноябре
Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала о самых популярных направлениях для отдыха в ноябре. Об этом пишет издание NEWS.ru.
Среди самых популярных у туристов городов оказались Казань, Сочи и Калининград. По словам блогера, туда можно ездить на отдых круглый год. Популярность Казани Ансталь объяснила желанием людей познакомиться с культурой Татарстана.
Также в ноябре путешественники часто ездят в Карелию, города Золотого кольца и Дагестан.
"В ноябре, конечно, в Каспийском море уже не поплаваешь, но для экскурсионного тура это будет хороший вариант", — сказала блогер о поездке осенью на Кавказ.
Рамблер: главные новости