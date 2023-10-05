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Названы самые популярные направления для отдыха в ноябре

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала о самых популярных направлениях для отдыха в ноябре. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Названы самые популярные направления для отдыха в ноябре
© unsplash.com

Среди самых популярных у туристов городов оказались Казань, Сочи и Калининград. По словам блогера, туда можно ездить на отдых круглый год. Популярность Казани Ансталь объяснила желанием людей познакомиться с культурой Татарстана.

Также в ноябре путешественники часто ездят в Карелию, города Золотого кольца и Дагестан.

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"В ноябре, конечно, в Каспийском море уже не поплаваешь, но для экскурсионного тура это будет хороший вариант", — сказала блогер о поездке осенью на Кавказ.

Ранее была названа стоимость проживания в отелях России в ноябрьские праздники.