Nordwind обещает билеты на рейсы по России за 1799 рублей

Авиакомпания Nordwind объявила осеннюю распродажу. С 5 по 11 октября билеты по российским направлениям можно купить по цене от 1799 руб. Акция распространяется на прямые рейсы в период с 8 ноября по 14 марта 2024 года.

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По данным с сайта перевозчика, с дисконтом доступно не так уж много популярных туристических маршрутов, причем места быстро разбирают. В частности, из Москвы можно улететь в Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Минеральные Воды.

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Билеты в Сочи со скидкой еще есть на 9 октября. Стоимость кресла на самолете, отправляющемся из Шереметьево в 08:30, – 3 тыс. руб., на рейсе в 10:00 – на тысячу дороже. Бесплатно пассажиры смогут взять с собой до 10 кг ручной клади, за багаж придется доплатить.

Места на рейсах в Северную столицу на распродаже можно купить самое раннее на 26 ноября. На эту дату осталось в наличии всего 9 билетов за 2 тыс. руб. Провоз чемодана не включен в стоимость.

В Казань туристы из Москвы смогут отправиться по акции, например, 10 января. Билет на рейс с вылетом в 19:50 предлагается за 3,6 тыс. руб. За провоз чемодана придется доплатить 2,6 тыс.

Из Санкт-Петербурга с дисконтом также можно улететь в Казань, причем даже дешевле, чем из столицы, – за 2,5 тыс. руб. По такой цене доступны билеты на 8 ноября на рейс с отправлением из Пулково в 19:30. На 13–15 ноября по этому тарифу можно забронировать места на всех трех вылетах авиакомпании – утром, днем и вечером.

В Сочи жители Питера смогут отправиться, заплатив всего 3,8 тыс. руб. Варианты по такому прайсу предлагаются на ближайшее воскресенье, 8 октября. Вылет в 15:50. По данным сайта авиакомпании, на лайнере осталось всего 9 мест. На другие дни октября-ноября подобных предложений обнаружить не удалось.

Из Екатеринбурга есть в наличии билеты со скидками в Сочи (4,3 тыс. руб.), из Калининграда – в Москву (6,5 тыс. руб.), Сочи (6,4 тыс.), Казань (4,5 тыс.).