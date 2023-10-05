В Петербурге запустят новый туристический маршрут по православным святыням

В Санкт-Петербурге запустят новый туристический маршрут по православным святыням
Санкт-Петербург запускает новый туристический маршрут по православным святыням. Он начнется в Петербурге, пройдет по Ленинградской области, а завершится в Карелии.
Как уточнили в администрации Северной столицы, маршрут «Святые покровители Арктики» затронет православные святыни, исторически и тематически связанные с регионами Арктической зоны РФ.
Экскурсоводы расскажут туристам о миссионерах, имеющих отношение к Петербургу и северным территориям.
Точками маршрута уже определили Санкт-Петербургское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, остров Котлин и Кронштадтский морской собор, Николо-Богоявленский собор, Свято-Троицкий Александра Свирского мужского монастыря.
В Карелии туристы смогут побывать в Петрозаводске, Сортавале, деревне Рауталахти и Толвуя. Кроме того, они узнают историю одного из основателей Соловецкого монастыря Зосимы Соловецкого.