В Петербурге запустят новый туристический маршрут по православным святыням

Санкт-Петербург запускает новый туристический маршрут по православным святыням. Он начнется в Петербурге, пройдет по Ленинградской области, а завершится в Карелии.

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Как уточнили в администрации Северной столицы, маршрут «Святые покровители Арктики» затронет православные святыни, исторически и тематически связанные с регионами Арктической зоны РФ.

Экскурсоводы расскажут туристам о миссионерах, имеющих отношение к Петербургу и северным территориям.

Точками маршрута уже определили Санкт-Петербургское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, остров Котлин и Кронштадтский морской собор, Николо-Богоявленский собор, Свято-Троицкий Александра Свирского мужского монастыря.