«Интурист» подчеркивает успешность российского летнего туристического сезона несмотря на различные трудности. Был зафиксирован рост интереса к отечественным путешествиям, хотя россияне и стремились сэкономить на зарубежных поездках. В то время как въездной туризм вызывает определенные опасения, введение электронных виз может поддержать его. пишет Центральная Служба Новостей.

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Статистика «Интуриста» показывает, что отечественные туристические пакеты пользовались на 15% большим спросом в летний сезон 2023 года. Александр Мусихин, генеральный директор компании, отмечает популярность курортов Краснодарского края и других направлений, вроде Кавказских Минеральных Вод, Крыма и Алтая. Параллельно наблюдался спрос на короткие туры в Ленинградскую область и Карелию.

Мусихин подчеркивает, что, даже учитывая рост цен на проживание, интерес к отечественному туризму остается высоким. Средний возраст посетителей Санкт-Петербурга уменьшился, а город сохраняет свою привлекательность для путешественников.