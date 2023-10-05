Отдых подорожал, но спрос на поездки по России и за рубеж вырос
«Интурист» подчеркивает успешность российского летнего туристического сезона несмотря на различные трудности. Был зафиксирован рост интереса к отечественным путешествиям, хотя россияне и стремились сэкономить на зарубежных поездках. В то время как въездной туризм вызывает определенные опасения, введение электронных виз может поддержать его. пишет Центральная Служба Новостей.
Статистика «Интуриста» показывает, что отечественные туристические пакеты пользовались на 15% большим спросом в летний сезон 2023 года. Александр Мусихин, генеральный директор компании, отмечает популярность курортов Краснодарского края и других направлений, вроде Кавказских Минеральных Вод, Крыма и Алтая. Параллельно наблюдался спрос на короткие туры в Ленинградскую область и Карелию.
Мусихин подчеркивает, что, даже учитывая рост цен на проживание, интерес к отечественному туризму остается высоким. Средний возраст посетителей Санкт-Петербурга уменьшился, а город сохраняет свою привлекательность для путешественников.
Россияне, несмотря на экономические сложности, продолжают путешествовать за границу. За рубежом по-прежнему популярны Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд, а страны ближнего зарубежья, такие как Армения, Казахстан и Грузия, становятся все более привлекательными. Тем не менее, европейские направления теряют свою популярность из-за визовых проблем и других ограничений.