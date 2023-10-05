ММК представил лучшие практики промышленного туризма

Экскурсоводы Магнитогорского металлургического комбината приняли участие в Международном туристическом форуме по промышленному туризму "ПРОМПРИЁМ", прошедшем в Кемерове. Владимир Слуднев выступил с докладом об опыте ПАО "ММК"в развитии промтуризма, а также вместе с коллегой Кристиной Калашниковой выступил в рамках Всероссийской школы компетенций по формированию туристических маршрутов на базе промышленных предприятий.

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ММК открыл двери для туристов в 2018 году. С тех пор разработаны два детских и пять взрослых туристических маршрутов. За пять лет комбинат превратился в один из главных центров промышленного туризма в России, на базе которого работает первый в стране центр компетенций по этому направлению, рассказали в управлении информации и общественных связей ПАО"ММК".

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Производственную площадку комбината за это время посетили более 40 тысяч гостей, из них свыше 16,5 тысячи – дети от 6 до 14 лет. Для них разработаны маршруты "У папы на работе" и "В гости к металлургам", сообщает "Уралинформбюро".

У взрослых наиболее востребованы экскурсии "Укрощение огня" и "Стальная эволюция", включающие посещение музея ММК и таких производственных локаций, как доменный цех и листопрокатный цех № 11 (ЛПЦ 11). Там посетители могут познакомиться с современными промышленными технологиями и узнать, как производится лист для автомобилей и бытовой техники.

Особняком стоит запущенный год назад маршрут с символичным названием "Открытая металлургия". Он создан для маломобильных граждан и включает в себя, помимо обзорной экскурсии по территории ММК, посещение ЛПЦ-11. В запуске этого маршрута, проходившем совместно с Обществом инвалидов Магнитогорска и Агентством стратегических инициатив, принял участие генеральный директор ПАО "ММК" Павел Шиляев. Передвижение по территории предприятия осуществляется на специальном транспорте, предназначенном для перевозки маломобильных групп граждан, а в цехе маршрут проложен в соответствии с условиями "Доступная среда", по нему гости могут самостоятельно, без посторонней помощи, следовать за экскурсоводом.