Больше 380 тысяч туристов приехали в Петербург из-за рубежа с начала года
Поток иностранных туристов в Северную столицу за девять месяцев 2023 года взлетел на 39%.
За январь-сентябрь в Петербург приехали 384 тыс. иностранных путешественников, следует из предварительных данных аналитического отчета «Турбарометр Санкт-Петербурга».
«В структуре общего количества туристов, посетивших Северную столицу в январе-сентябре в этом году, на иностранцев пришлось всего 5 %», – пишут СМИ со ссылкой на данные исследователей.
При этом в 2019 году иностранные путешественники составляли почти половину от общего турпотока, уточняет издание «Ведомости. Санкт-Петербург». Тогда в город приехали 4,9 млн гостей из зарубежных государств. В этом году чаще в Северную столицу приезжали туристы из стран ближнего зарубежья. Речь идет о 218 тыс. человек. Из дальних стран приехали 166 тыс. граждан.
Представители власти надеются, что турпоток вырастет. Так, в этом году растет количество туристов из Китая, Ирана. Напомним, что вход в петербургские музеи будет бесплатным с 16 по 18 ноября. Ранее «ФедералПресс» сообщал, что изменилось в Петербурге после ввода санкций. Фото: ФедералПресс / Татьяна Буторина