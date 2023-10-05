Больше 380 тысяч туристов приехали в Петербург из-за рубежа

Поток иностранных туристов в Северную столицу за девять месяцев 2023 года взлетел на 39%.

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За январь-сентябрь в Петербург приехали 384 тыс. иностранных путешественников, следует из предварительных данных аналитического отчета «Турбарометр Санкт-Петербурга».

«В структуре общего количества туристов, посетивших Северную столицу в январе-сентябре в этом году, на иностранцев пришлось всего 5 %», – пишут СМИ со ссылкой на данные исследователей.

При этом в 2019 году иностранные путешественники составляли почти половину от общего турпотока, уточняет издание «Ведомости. Санкт-Петербург». Тогда в город приехали 4,9 млн гостей из зарубежных государств. В этом году чаще в Северную столицу приезжали туристы из стран ближнего зарубежья. Речь идет о 218 тыс. человек. Из дальних стран приехали 166 тыс. граждан.