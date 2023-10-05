Летом в Москве больше всего денег потратили туристы из Краснодарского края

Геосервис «2ГИС», сервис бронирования гостиниц «Отелло» и комитет по туризму Москвы провели исследование и выяснили туристы из какого региона страны больше всего потратили денег этим летом в столице.

© ru.123rf.com

В топ вошли путешественники из Краснодара. Они тратили в среднем 21 тыс. рублей на человека без учёта стоимости билетов, гостиницы. На втором месте туристы из Ростовской области (15,2 тыс. рублей), на третьем – из Санкт-Петербурга (12,8 тыс. рублей).

Также много тратили гости из Татарстана (12,6 тыс. рублей) и Саратовской области (11 тыс. рублей).

Средняя сумма трат во время поездки в Москву без стоимости гостиницы и билетов составила 12,5 тыс. рублей на человека. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 2,3 тыс. рублей.

Этим летом столицу России посетили 6,5 млн человек из регионов страны. Больше всего гостей было из Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга.

Среди популярных мест Москвы, которые искали на картах: Парк Горького «Зарядье», парк развлечений «Остров Мечты». На четвёртом месте – Кремль. Первые два места остаются в топе среди геообъектов столицы несколько лет. «Остров Мечты» попал в тройку лидеров этим летом. В прошлом году он занимал десятое место.

Аналитики подсчитали, что поиск мест размещения на картах увеличился на 23% по сравнению с летом-2022. Пользователи геосервиса «2ГИС» смотрели карточки хостелов, гостиниц, баз отдыха в России 37,3 млн раз. Каждое пятое бронирование отеля летом в РФ приходилось на белокаменную.