Летом в Москве больше всего денег потратили туристы из Краснодарского края

На летний отдых в Москве больше всего денег потратили туристы из Краснодарского края
Геосервис «2ГИС», сервис бронирования гостиниц «Отелло» и комитет по туризму Москвы провели исследование и выяснили туристы из какого региона страны больше всего потратили денег этим летом в столице.
В топ вошли путешественники из Краснодара. Они тратили в среднем 21 тыс. рублей на человека без учёта стоимости билетов, гостиницы. На втором месте туристы из Ростовской области (15,2 тыс. рублей), на третьем – из Санкт-Петербурга (12,8 тыс. рублей).
Также много тратили гости из Татарстана (12,6 тыс. рублей) и Саратовской области (11 тыс. рублей).
Средняя сумма трат во время поездки в Москву без стоимости гостиницы и билетов составила 12,5 тыс. рублей на человека. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 2,3 тыс. рублей.
Этим летом столицу России посетили 6,5 млн человек из регионов страны. Больше всего гостей было из Краснодарского края, Ростовской и Нижегородской областей, Санкт-Петербурга.
Среди популярных мест Москвы, которые искали на картах: Парк Горького «Зарядье», парк развлечений «Остров Мечты». На четвёртом месте – Кремль. Первые два места остаются в топе среди геообъектов столицы несколько лет. «Остров Мечты» попал в тройку лидеров этим летом. В прошлом году он занимал десятое место.
Аналитики подсчитали, что поиск мест размещения на картах увеличился на 23% по сравнению с летом-2022. Пользователи геосервиса «2ГИС» смотрели карточки хостелов, гостиниц, баз отдыха в России 37,3 млн раз. Каждое пятое бронирование отеля летом в РФ приходилось на белокаменную.
Ранее писали о том, что спрос на отдых в Сочи выросна 10%. Санатории загружены на 90%, а отели – на 70%.