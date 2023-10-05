Ростовская область вошла в топ регионов для гастротуризма

Уха, раки и вино: Ростовская область вошла в топ регионов для гастрономического туризма
Ростовская область вошла в топ привлекательных регионов для гастротуризма, сообщают РИА Новости. Отмечается, что Ростов негласно считается гастрономической столицы России.
Место сосредоточения местных продуктов – Центральный рынок, где туристы покупают овощи, фрукты и, конечно, рыбу и раков. При этом туристам рекомендуют посетить местные заведения, в которых знают десятки способов приготовления местных блюд. Туристам также следует отведать донскую уху, которую традиционно готовят из мелкой рыбы и сазана.
«Исторически для такого супа брали воду из Дона, но сегодня обходятся без экстрима», – пишет издание.
Еще одна гордость Дона – вино. Эксперты предлагают уделить внимание автохтонным сортам и посетить местные винодельни. В топ регионов для гастротуризма также вошли Приморский край, Адыгея, Астраханская область, Татарстан и Красноярский край.