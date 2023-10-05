Ростовская область вошла в топ регионов для гастротуризма

Место сосредоточения местных продуктов – Центральный рынок, где туристы покупают овощи, фрукты и, конечно, рыбу и раков. При этом туристам рекомендуют посетить местные заведения, в которых знают десятки способов приготовления местных блюд. Туристам также следует отведать донскую уху, которую традиционно готовят из мелкой рыбы и сазана.