Спрос на отдых в Сочи вырос этой осенью на 10%
Внутренний туризм набирает обороты. По данным портала «Царьград», особой популярностью этой осенью у россиян пользуется Сочи. Так, спрос на отдых в регионе вырос на 10%.
Это объясняется и снижением на 40% цен на отдых. Например, проживание в отелях Сочи на данный момент дешевле, чем перелет в курортный город.
В результате в первых числах октября тур в бюджетный отель без питания и перелета на 7 ночей будет стоить 13 тысяч рублей на двоих.
Авиабилеты в обе стороны из Москвы в Сочи на те же даты можно приобрести за 22 тысячи рублей на двоих.
При этом загруженность отелей в Сочи превысила 70%, а санаториев - 90%.