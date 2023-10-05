Спрос на отдых в Сочи вырос этой осенью на 10%

Внутренний туризм набирает обороты. По данным портала «Царьград», особой популярностью этой осенью у россиян пользуется Сочи. Так, спрос на отдых в регионе вырос на 10%.

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Это объясняется и снижением на 40% цен на отдых. Например, проживание в отелях Сочи на данный момент дешевле, чем перелет в курортный город.

В результате в первых числах октября тур в бюджетный отель без питания и перелета на 7 ночей будет стоить 13 тысяч рублей на двоих.

Авиабилеты в обе стороны из Москвы в Сочи на те же даты можно приобрести за 22 тысячи рублей на двоих.