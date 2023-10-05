В Новосибирске составили трехдневный тур по области

Туристический центр Новосибирска (ТИЦ) составили трехдневный тур по области
В Новосибирской области туристический информационный центр составили трехдневный тур для туристов. Сообщение об этом было опубликовано изданием «НГС».
Туристам предлагают следующие развлечения:
- Жителям и гостям региона предлагается посетить музей и монетный двор в Сузуне, где они могут отчеканить себе монеты на удачу.
- В Академгородке есть возможность посетить научные институты и Технопарк, известный как "Гуси".
- Так же в Новосибирске гостям предлагают посетить НОВАТ и зоопарк.
- На гастрономический туризм можно отправиться в "Гастрономический театр PuppenHaus" и ресторан "Лес" в парк-отеле "Хвоя".
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило приобретёт пуму и кенгуру за 280 тысяч.