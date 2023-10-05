В Новосибирске составили трехдневный тур по области

В Новосибирской области туристический информационный центр составили трехдневный тур для туристов. Сообщение об этом было опубликовано изданием «НГС».

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило приобретёт пуму и кенгуру за 280 тысяч.