В Чите создают маршрут по следам Мао Цзэдуна

В Чите разрабатывается новый туристический маршрут, который привлечет китайских посетителей. Он будет охватывать места, которые посетил основатель КНР Мао Цзэдун во время своего визита в город, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления международных связей и туризма администрации города Любовь Ожегову.

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Туристический маршрут будет посвящен советскому прошлому города, его военной истории и Дальневосточной республике. Остановки на всём его протяжении будут включать места, которые посещал Мао Цзэдун во время его визита в Читу.

На основных точках маршрута будут установлены стенды с информацией о достопримечательностях и QR-кодами, которые позволят туристам послушать аудиогид. Виртуальные экскурсоводы будут говорить с посетителями на трех языках: русском, английском и китайском.

Маршрут начнется от железнодорожного вокзала Читы и будет включать такие места, как читинская гимназия №4, где Мао Цзэдун получил звание почетного пионера, парк Дома офицеров, краеведческий музей и другие достопримечательности.