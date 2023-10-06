В российском регионе построят туркомплекс на горе

«В нем учтены различные запросы приезжающих и предусмотрены зоны как для активного отдыха, так и для релакса, прогулочные экотропы. Нужно сделать на территории искусственный водоем, чтобы это место было привлекательным для туристов и в летный период, с водными развлечениями и рыбалкой», — сказал Цивилев.