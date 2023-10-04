Знаменитую гору Кольцо в Кисловодске очистили от граффити

Вандалы разрисовывали памятник природы и уникальную достопримечательность в окрестностях города-курорта Кисловодск десятилетиями, чем значительно портили ее внешний вид. Теперь же рисунки убрали. Перед проведением очистки гору исследовали ученые, чтобы определить, как можно ликвидировать надписи, не разрушив породу, а рабочие использовали наиболее щадящие методы, сообщает в своем Telegram-канале министерство природы Ставропольского края.

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"Со скальной части уникального памятника природы, являющегося своеобразной визитной карточкой города-курорта Кисловодска, убраны вандальные надписи, оставленные недобросовестными туристами и нарушившие его неповторимый природный ландшафт. Учитывая площадь загрязненной поверхности памятника природы и состав горной породы, подрядчик под контролем Дирекции ООПТ СК провел кропотливую и трудоемкую работу, применил наиболее щадящие методы очистки", - говорится в информации ведомства.

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Отмечается, что также рабочие применили меры, которые должны защитить памятник природы от дальнейшей эрозии. Кроме того, министерство призывает туристов впредь быть более осмотрительными и заботливыми и соблюдать правила посещения охраняемой природной территории.

Как ранее сообщала "РГ", ежегодно тысячи туристов посещают уникальный объект. Кольцо - это каменная арка в скале, образовавшаяся естественным путем. Гора упоминается в легендах древности и в произведениях классиков литературы, а сейчас туда не прекращается поток туристов.

Долгое время их визиты не контролировались, вокруг выросла стихийная торговля. Это привело не только к тому, что на породе появилось бесчисленное количество граффити. В результате само существование горы Кольцо оказалось под угрозой. Исследования ученых показали, что объект может разрушиться, если не принять меры.

Кроме того, что породу Кольца очистили, администрация Кисловодска занимается благоустройством территории вокруг. К горе прокладывается хорошая подъездная дорога, созданы места для продажи сувениров туристам, торговля теперь будет идти под контролем властей. Также у подножия на постоянной основе будет проводиться культурная программа.