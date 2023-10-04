Более восьми миллионов туристов ожидается в Петербурге в 2023 году

Петербург как туристическая столица России еще не вернулся к показателям докоронавирусной эпохи, но уже приближается к ним. Об этом рассказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

© Вечерняя Москва

Он напомнил, что в 2019 году город на Неве посетило более 10 миллионов гостей. В прошлом году показатель составил восемь миллионов человек, в текущем году эта отметка будет превышена.

— Петербург вместе с Москвой и Краснодарским краем уверенно держит место в тройке самых популярных городов, — отметил Корнеев.

По его словам, также растут число путешественников с детьми и уровень событийного туризма, передает газета «Петербургский дневник».

Накануне стало известно, что новый туристский маршрут «Святые покровители Арктики» появился в Петербурге. Он связал Северную столицу, Ленинградскую область и Республику Карелия. В рамках маршрута запланировано посещение православных святынь, связанных с регионами Арктической зоны, передает телеканал «Санкт-Петербург».