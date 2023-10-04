Моисеев предложил удвоить курортный сбор в Кисловодске

Мэр Кисловодска Моисеев предложил удвоить курортный сбор до 200 рублей в сутки. Соответствующую публикацию он выложил в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в случае удвоения налога средства будут расходоваться не только на ремонт объектов курортной инфраструктуры, как в настоящее время, но и на благоустройство всего города.

«Эффективность траты курортного сбора мы доказали за 6 лет нашими благоустроенными территориями, бульварами и скверами. Это видят все. Полагаю, что такая идея не может не понравиться нашим отдыхающим, плательщикам сбора, любящим наш Кисловодск и желающим отдыхать в прекрасных условиях», — заявил чиновник.

Он также предложил гражданам и гостям курорта проголосовать в поддержку или против инициативы. За 2,5 часа в опросе приняли участие около 600 человек, большая часть которых (55%) поддержала инициативу.

До этого сообщалось, что Калининград с 2024 года введет курортный сбор.