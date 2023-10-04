В Ростов-на-Дону с детьми на каникулы

Рассказываем, где остановиться с комфортом, куда сходить и съездить в этом южном городе и окрестностях.

© New Magazine

Часто Ростов-на-Дону посещают только, когда едут проездом на юг на личном автотранспорте. И незаслуженно мало уделяют вниманию этому по-настоящему колоритному, щедрому, жизнерадостному и гостеприимному городу. Если вы думаете куда поехать с детьми на каникулы или длинные выходные, то возьмите на заметку Ростов-на-Дону. Тут действительно есть что посмотреть, а рядом находится еще и Таганрог, город, расположенный на берегу Азовского моря с богатой и интересной историей.

Видео дня

А мы расскажем о своем опыте посещения Ростова-на-Дону. Недаром город носит название “Южной столицы”. Приезжаешь сюда из Москвы и сразу чувствуешь, что здесь значительно теплее и солнце светит ярче, возникает ощущение, что ты уже на курорте. Особенно, если останавливаешься в отеле на Левом берегу. Местные называют это место “Левбердон”– самый южный участок Ростова-на-Дону, протяженностью вдоль мегаполиса 30 километров и огромным количеством кафе, ресторанов, баров, ночных клубов и баз отдыха.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Мы выбрали для размещения парк-отель “Жардин”. Небольшой, в нем всего 29 номеров, но утопающий в зелени, с красивой парковой зоной отель влюбляет в себя с первого взгляда. Как известно, “жардин” в переводе с французского означает “сад”.

И сад тут действительно ухоженный, банкетный зал “Виноград” красиво обрамляет живая зеленая изгородь. Номера в отеле на любой вкус – есть стандартные небольшие от 13 метров, а есть просторные люксы площадью аж в 128 метров.

Мы выбрали элегантный номер в пастельных тонах с красивой гостиной и спальней. Для семьи с одним ребенком – это отличный вариант. Утро начиналось с распахнутых дверей на балконе, откуда врывался свежий воздух и открывался живописный вид на бассейн. Бассейн – это отдельная фишка отеля. Он начинает работать с середины мая и до конца сезона. Вода тут подогревается, так что плавать очень комфортно даже в осенний период. В бассейне есть горки и отдельная детская зона.

Детям тут в хорошую погоду – настоящее раздолье. Кстати, на территории также есть детская площадка и песочница.

Рядом с отелем расположены банкетный зал “Виноград”, который предназначен для проведения торжеств и ресторан “Жардин”.

Во втором проходят завтраки. Летом и теплой осенью – на веранде возле бассейна в настоящей атмосфере загородного неспешного отдыха. Предлагается три варианта завтрака, кому посытней – с яичницей и сосисками, а детям можно взять кашу с фруктовым салатом или омлет с томатами. Всем гостям подают свежие круассаны. Ресторан специализируется на европейской и русской кухне. Среди закусок – французский паштет с конфитюром и гренками, хумус с жареными вешенками и хлебными чипсами и даже ассорти сала с горчицей и хреном. Среди салатов как традиционный и многими любимый Цезарь в разных вариациях, есть с курицей, тигровыми креветками и семгой, так и оригинальные блюда от шефа – салат с вяленой индейкой и трюфельным маслом, салат с утиным филе и малиновым соусом и другие.

На обед мы от души рекомендуем солянку, она получается наваристой и по-ростовски щедрой на вкусы, южный борщ, он отличается от традиционного, с авторским акцентом, пробовать обязательно стоит, а также уху с разной рыбой. Среди горячих блюд много вкусностей, вот, например, стейк из семги, печеный на фруктовых опилках или утиная ножка конфи с ягодным соусом.

Но прежде всего, не забывайте, что вы в Ростове, а потому пробуйте донские специалитеты. Ростов стоит на полноводной реке, а потому здесь в чести рыбные блюда. В меню предлагают донское ассорти из трех видов рыб – судака, карпа и кефали с пюре из молодого горошка. Стоит отметить, что делают здесь и блюда на углях, готовят специальные закуски к пиву и прекрасные десерты.

Еще большой плюс для родителей с детками – в ресторане есть полноценное детское меню с любимыми макарошками, супом-лапшой, куриными котлетками с пюре и другими блюдами, которые обожают малыши.

КУДА СХОДИТЬ И ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Левобережный парк

Недалеко от отеля раскинулась потрясающая большая прогулочная зона. Для родителей с детьми – это просто роскошное место для времяпровождения. Здесь масса всевозможных детских площадок для ребят разного возраста, прокат детских машинок, велосипедов, много кафешек. Есть даже теннисные корты и площадки для пляжного волейбола.

А еще пара интересных объектов – “дом верх дном” и сухой аквапарк. А вечером тут можно наблюдать светомузыкальный фонтан, который просто завораживает.

Зоопарк

В этом году Ростовскому-на-Дону зоопарку исполнилось 96 лет. На площади порядка 60 гектаров живут более 509 видов животных, из числа которых 284 вида состоят в Красной книге. Кстати, тут есть даже носорог! В Московском зоопарке этого мощного обитателя Африки нет. Так что, если ваш ребенок грезит увидеть носорога, то вперед! Кроме того, на сайте зоопарка каждый месяц публикуется расписание показательного кормления животных. Так, в определенные часы можно увидеть как завтракает фламинго, обедают капибара, орангутан, серый кенгуру и другие животные.

Станция Морская

В 40 километрах от Ростова-на-Дону располагается интересный парк на высоте 40 метров над уровнем моря с красивыми фотозонами, детской площадкой и термальным комплексом. В открытом бассейне температура всегда поддерживается +33 и из него открывается вид на море. А также здесь работает горячее джакузи ( в нем вода аж +39), панорамные сауны, детский уголок с теплым полом. Кроме того, в прохладное время года для гостей комплекса открыты шатры, в которых тепло и комфортно, температура воздуха +27.

ТАГАНРОГ

Не упустите возможность посетить этот богатой историей город! От Ростова-на-Дону ехать сюда полтора часа, но этого того стоит. Если вы в городе впервые, лучше возьмите экскурсию, чтобы узнать как можно больше интересных фактов и увидеть самые интересные места.

Если волнуетесь, что ребенок не выдержит длительного похода по городу, есть прекрасный вариант. В Таганроге в торговом центре “Мармелад” расположен большой детский развлекательный центр “Тортуга”, где ребенку будет чем заняться, а сотрудники всегда готовы присмотреть за вашим непоседой. В игровой комнате можно бесконечно прыгать на надувных горках, бегать по лабиринту. Для малышей есть множество интересных зон с качелями, а также игровые с куклами, машинками, детская пиццерия и даже автомастерская.

Также в торговом центре множество точек общепита. Мы побывали в кафе “Оливас“, которое отличается вкусными блюдами итальянской кухни, кроме того, здесь приятное детское меню, наш двухлетний ребенок с удовольствием откушал котолетта Аль вапоре и пасту. Радуют подачи блюд, они всегда с изюминкой.

Итак, гуляя по Таганрогу, у которого определенно есть свой неповторимый шарм, обязательно загляните в домик Чехова. Прилегающий к нему сад выглядят аккуратно, как на открытке. Там купец Павел Чехов, отец русского писателя, жил с семьей полтора года. А Антон Павлович нежно любил Таганрог и всегда помогал своей малой родине.

По каменной впечатляющей лестнице протяженностью 108 метров спуститесь на набережную, полюбуйтесь на Азовское море.

Главная улица в Таганроге – Петровская, вдоль нее расположены дома местных купцов и дворян, библиотека, различные рестораны и кафе. Она больше напоминает проспект, по которому очень приятно прогуливаться. Не забудьте посмотреть на балкон дома, где жила Фаина Раневская.

Она всегда была эмоциональной и будучи школьницей с балкона кидала книжки, если у нее что-то не ладилось в учебе. Рядом великой актрисе поставили памятник. Вообще, бродить по городу можно долго, открывая для себя интересные факты. Например, дома в Таганроге строили практически без заборов, по одной линии, то есть они не спрятаны от посторонних глаз внутри участка, как мы к этому привыкли. Названия тоже удивительные – Итальянский переулок, улица Греческая… А в городе действительно жили итальянцы и греки. Мало того, итальянец Мошетти открыл здесь макаронную фабрику, а паста под названием “Таганрог”, производившаяся по авторским рецептам, до сих пор продается в Европе. А еще здесь есть старый рыбацкий район на берегу Таганрогского залива, который носит странное название “Богудония”, когда-то об этом месте ходила дурная слава, мол, живут здесь только криминальные личности. На самом деле, жильцы “Богудонии” люди разные, среди них много рыбаков. Улочки здесь узкие, машины даже не проезжают, а некоторые дома свисают над обрывом.

Если решитесь остаться на ужин, то ресторанов тут можно найти немало. Мы ходили в “Чехов сад”, приятное место с изысканной кухней и невероятными десертами. Возвращаясь к детской теме, тут точно есть чем накормить своих отпрысков.

Как добраться: