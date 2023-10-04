В 2024 году откроется исторический маршрут "Волжский торговый путь"

По историческому маршруту Волжский торговый путь теперь путешествуют туристы.

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Межрегиональный тур "Великий Волжский путь" проходит по трем регионам Поволжья - Татарстану, Чувашии и Марий Эл и включает посещение Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, острова-града Свияжск. Планируется, что он будет круглогодичным.

Летний тур (май - сентябрь) займет четыре дня и три ночи.

Маршрут: Казань - Свияжск - Чебоксары - Йошкар-Ола. Зимний, в октябре-апреле, - на сутки меньше и без Свияжска. И везде у туристов будет возможность попробовать блюда национальных кухонь.

Путешествие начинается в Казани, куда туристы добираются сами. Далее - на комфортабельном туравтобусе. Летом от Казани до Свияжска домчит "Метеор" по Волге. Больше водных переходов не будет. А вот варианты проложить "Волжский путь" через железную дорогу прорабатывают, сообщил глава госкомтуризма Татарстана Сергей Иванов.

Пока турпродукт не выведен в продажи, но в ближайшее время его начнут реализовывать на 2024 год. Недавно он получил статус национального туристического маршрута. Это решение принял Экспертный совет при Минэкономразвития России. По сути, это туристический знак качества.