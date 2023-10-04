В 2024 году откроется исторический маршрут "Волжский торговый путь"

В 2024 году откроется исторический маршрут для туристов "Волжский торговый путь"
По историческому маршруту Волжский торговый путь теперь путешествуют туристы.
Межрегиональный тур "Великий Волжский путь" проходит по трем регионам Поволжья - Татарстану, Чувашии и Марий Эл и включает посещение Казани, Йошкар-Олы, Чебоксар, острова-града Свияжск. Планируется, что он будет круглогодичным.
Летний тур (май - сентябрь) займет четыре дня и три ночи.
Маршрут: Казань - Свияжск - Чебоксары - Йошкар-Ола. Зимний, в октябре-апреле, - на сутки меньше и без Свияжска. И везде у туристов будет возможность попробовать блюда национальных кухонь.
Путешествие начинается в Казани, куда туристы добираются сами. Далее - на комфортабельном туравтобусе. Летом от Казани до Свияжска домчит "Метеор" по Волге. Больше водных переходов не будет. А вот варианты проложить "Волжский путь" через железную дорогу прорабатывают, сообщил глава госкомтуризма Татарстана Сергей Иванов.
Пока турпродукт не выведен в продажи, но в ближайшее время его начнут реализовывать на 2024 год. Недавно он получил статус национального туристического маршрута. Это решение принял Экспертный совет при Минэкономразвития России. По сути, это туристический знак качества.
В сентябре статус национальных также получили маршруты "Горная Шория. К детям тайги" по Кемеровской области и "Заполярный калейдоскоп" по Мурманской области. Этот статус в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" дает возможность регионам не только привлекать любителей путешествий, но получать гранты на обустройство новых туристических маршрутов.