1 октября в Ростове завершился купальный сезон. В 2023 году в городе работали два муниципальных пляжа: на острове Зеленый и центральный - на Левобережье. На них проводился комплекс мероприятий по содержанию и обслуживанию, ежедневно работали спасатели с необходимым набором средств спасения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.