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В Ростове завершился купальный сезон

С 1 октября купание в водоемах запрещено.

В Ростове завершился купальный сезон
© Rostof.ru

1 октября в Ростове завершился купальный сезон. В 2023 году в городе работали два муниципальных пляжа: на острове Зеленый и центральный - на Левобережье. На них проводился комплекс мероприятий по содержанию и обслуживанию, ежедневно работали спасатели с необходимым набором средств спасения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова.

"С 1 октября купание в водоёмах города запрещено. Призываем ростовчан соблюдать запрет, беречь жизнь и здоровье себя и своих близких", - говорится в сообщении.