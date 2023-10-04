Живой медведь в кузбасской гостинице шокировал гостей

Гости кузбасской гостиницы обеспокоены судьбой косолапого хищника, которого много лет держат в жутких условиях возле трассы на потеху отдыхающим.

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В редакцию VSE42.Ru обратилась читательница с жалобой на гостиницу в поселке Нововосточном в Тяжинском округе. Как объяснила девушка, около придорожного места отдыха много лет держат в клетке живого медведя.

– Взрослый медведь содержится в реально плохих условиях. Клетка сырая, очень маленькая из разрушающихся бетонных плит и какой-то арматуры. Чем его там кормят – неизвестно. Насколько безопасно размещение медведя в такой клетке для тех же посетителей кафе – тоже вопрос, – сокрушается путешественница.

Она добавила, что работник гостиницы не смог внятно пояснить, кому принадлежит медведь и кто за него отвечает. Парень лишь сказал, что живет зверь там уже девять лет.