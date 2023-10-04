Базу для семейного и активного отдыха построят в Хабаровском крае

В Хабаровском крае появится новая база отдыха. Туристическую базу для семейного и активного отдыха «Добрый лось» построят в селе Петропавловка. Место обустроят в стиле русского хутора. На территории построят бани, мельницы, сделают колодцы. Об этом сообщило информагентство «Хабаровский край сегодня».

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Организатор туров в регионе Игорь Ольховский рассказал, что в регионе немного туристических баз, где можно отдохнуть семьёй.

По его словам, приняли решение построить ещё одну базу поблизости с городом.

Как рассказал Ольховский, в селе Петропавловка живописная природа: кедрово-сосновый бор, красивый лес, река. В лесу сделают лыжную трассу, она почти готова.

Трасса будет не скоростная, на ней смогут прокатиться все желающие. Там планируют организовывать лыжные семейные прогулки.