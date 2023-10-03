Какими бесплатными событиями удивит Петербург в первую неделю октября

На этой неделе в Северной столице проходит множество мероприятий, которые будут интересны взрослым и детям.

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« ФедералПресс» рассказывает о тех, которые стоит посетить.

Фестиваль «Друзья Петербурга»

Его организатором выступил «Газпром». Фактически весь фестиваль представляет из себя четыре дня путешествия в мир искусства, а также культуры. События программы будут проходить на более чем 30 площадках, на которых гости смогут посетить экскурсии, спектакли, концерты и многое другое.

Фестиваль пройдет 5–8 октября. Подробности читайте на сайте.

Бесплатные экскурсии проекта «ХронЭкс»

Проект «ХронЭкс» – это сообщество гидов, которые бесплатно проводят авторские экскурсии по Петербургу. Если вам интересно погулять ногами и узнать интересные факты о жизни и истории Северной столицы, заходите в официальную группу проекта и записывайтесь на экскурсию.

Мастер-класс по изготовлению бумажных кувшинок «Нимфеи Серебряного века»

Если вы любите медитативное прикладное искусство, то этот бесплатный мастер-класс точно для вас. Вместе с дизайнерами вы создадите нимфеи в технике оригами и украсите их образами поэтов Серебряного века.

Лекция «Ботанические сады как явление»