Какими бесплатными событиями удивит Петербург в первую неделю октября
На этой неделе в Северной столице проходит множество мероприятий, которые будут интересны взрослым и детям.
« ФедералПресс» рассказывает о тех, которые стоит посетить.
Фестиваль «Друзья Петербурга»
Его организатором выступил «Газпром». Фактически весь фестиваль представляет из себя четыре дня путешествия в мир искусства, а также культуры. События программы будут проходить на более чем 30 площадках, на которых гости смогут посетить экскурсии, спектакли, концерты и многое другое.
Фестиваль пройдет 5–8 октября. Подробности читайте на сайте.
Бесплатные экскурсии проекта «ХронЭкс»
Проект «ХронЭкс» – это сообщество гидов, которые бесплатно проводят авторские экскурсии по Петербургу. Если вам интересно погулять ногами и узнать интересные факты о жизни и истории Северной столицы, заходите в официальную группу проекта и записывайтесь на экскурсию.
Мастер-класс по изготовлению бумажных кувшинок «Нимфеи Серебряного века»
Если вы любите медитативное прикладное искусство, то этот бесплатный мастер-класс точно для вас. Вместе с дизайнерами вы создадите нимфеи в технике оригами и украсите их образами поэтов Серебряного века.
Лекция «Ботанические сады как явление»
На лекции вы сможете ближе познакомиться с оранжереями, которые для многих стали излюбленными местами для прогулок не только летом, но и в другие времена года. Там же вы узнаете интересные факты и много другой полезной информации, если, конечно, вы интересуетесь такой тематикой.