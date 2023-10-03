Где находится самая живописная дорога в России: видео
Одной из самых красивых и захватывающих дух дорог России является горная дорога между Кисловодском и Джилы-Су в Кабардино-Балкарии.
Она проходит через перевалы Кавказского хребта и со всех сторон окружена горными вершинами.
Проезжая по этой горной дороге, можно полюбоваться видами на Эльбрус с многочисленных миртовых площадок, которые встречаются на пути.
Отправиться в урочище Джилы-Су стоит, чтобы полноценно отдохнуть телом и душой. В этом небольшом курортном поселке находятся теплые минеральные источники, водопады и горные реки.
Об этом месте рассказала в своем видео блогер @Likeblazer.
Ранее мы писали о том, что делать туристам в живописном Домбае.
Рамблер: главные новости