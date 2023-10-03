Одной из самых красивых и захватывающих дух дорог России является горная дорога между Кисловодском и Джилы-Су в Кабардино-Балкарии.

Она проходит через перевалы Кавказского хребта и со всех сторон окружена горными вершинами.

Проезжая по этой горной дороге, можно полюбоваться видами на Эльбрус с многочисленных миртовых площадок, которые встречаются на пути.

Отправиться в урочище Джилы-Су стоит, чтобы полноценно отдохнуть телом и душой. В этом небольшом курортном поселке находятся теплые минеральные источники, водопады и горные реки.

Об этом месте рассказала в своем видео блогер @Likeblazer.