Чем привлекает иностранных туристов Омская область

Об итогах летнего туристического сезона и о том, какие новые направления разрабатывают специалисты для путешествий по Омской области - читайте в нашем материале.

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Летний туристический сезон завершился с наступлением календарной осени, поэтому самое время подвести его итоги. В этом году специалисты отметили, что география туристических потоков изменилась.

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Наибольшим спросом среди отдыхающих стали пользоваться города, через которые проходят федеральные трассы, в их число вошла и Омская область.

Число гостей в сравнении с прошлым годом выросло, например, в Тюкалинском, Кормиловском и Калачинском районах. Но в лидерах по-прежнему остаются Большереченский и Муромцевский район. Азовский район в этом году вновь заявил о себе, как о точке притяжения для туристов.

В конце лета открылся новый маршрут в Кормиловском район: туристам предлагают посетить "волшебные" колодцы и узнать о старейших жителях Сибири - чалдонах.

- Мы уже ставим задачи на будущий год. Необходимо сделать всё возможное для того, чтобы туристы, путешествующие по федеральным трассам, планировали своё пребывание в Омской области на двое или трое суток, - рассказала заместитель министра культуры Омской области Светлана Бакулина.

Чаще всего в путешествия по Омской области отправлялись студенты, семейные пары и автотуристы. По данным Туристского информационного центра (ТИЦ), их привлекала экологичность отдыха, бюджетность путешествия и разнообразие культурных программ.

Также в регионе значительно увеличилось количество мест размещения для отдыхающих, развивается глэмпинговый отдых, открываются гостиницы, которые могут предложить туристам разнообразные варианты отдыха, в том числе spa-процедуры.

Директор ТИЦа Алина Горина отметила, что организация в этом году разработала новые стратегии развития туризма в Омской области. Например, для туристов стала более доступна навигация - на фасадах знаковых зданий города появились таблички, на которых нанесён QR-код, содержащий основную информацию об объекте. Разработана специальная стратегия для навигаторов.

Если человек следует на автомобиле через Омскую область, то в его программе появляется уведомление о том, как он может с пользой провести время в одном из районов. В онлайн-картах появилась возможность построить свой маршрут под разный запрос.

Туристы, зная, сколько времени у них есть для знакомства с городом, могут выстроить свой культурный маршрут. Где разместиться, перекусить и передохнуть - всё это уже учтено.

Познакомиться с культурой и историей города этим летом чаще всего приезжали туристы из центральной части России (Москва и Санкт-Петербург). Гости города совмещали деловые поездки с культурными мероприятиями. На втором месте - туристы из Тюмени, Новосибирска и уральских городов, на третьем - из Казахстана. Не обошлось и без иностранцев.

Сибирский край для себя открывали гости из Китая, Чехии, Греции и Турции. В осенне-зимний период в Омской области планируется провести ещё несколько интересных мероприятий: с 13 по 15 октября на бульваре Л. Мартынова пройдёт "Покровская ярмарка" (0+). Традиционный праздник народных ремёсел объединит народных мастеров и ценителей традиций. 14 и 15 октября в музее-заповеднике "Старина Сибирская" в Большеречье состоится "Покров казачий" (12+). Участникам предложат посоревноваться на ловкость, научат фланкировать шашкой и покатают верхом на лошади.

15 декабря в Большеречье торжественно откроются "Сибирские владения Деда Мороза" (0+). В гостях у зимнего волшебника можно будет познакомиться с миром русских сказок, принять участие в активных играх и угоститься чаем.

В преддверии Нового года состоится открытие "волшебной" локации "Зимний Любинский" (0+).

Кроме того, муниципальные районы круглый год готовы предлагать туристам экскурсионные маршруты выходного дня, специалисты также приступили к разработке новогодних и рождественских программ. Для любителей пеших путешествий зимой будут организованы лыжные турмаршруты. Большое количество предложений доступно для школьных групп, для них разработаны направления как в черте города, так и за его пределами.