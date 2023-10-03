На Ямале туристический маршрут в парке "Ингилор" обустроят до конца 2023 года

"До конца года в природном парке "Ингилор" обустроят туристический маршрут. Тропу начали благоустраивать в августе этого года. Ее протяженность составляет 40 км. Сейчас на маршруте установлена входная группа с аркой, сделаны три туристические остановки. <…> Завершат обустройство маршрута к концу этого года", - говорится в сообщении.

Туристическим маршрут "Харбей" проходит по долине одноименной реки и позволяет проводить по нему как пешие походы, так и сплавы. По пути следования туристов в парке установят навигационные указатели, информационные щиты, солонцы, скворечники и гоголятники для животных и птиц. Кроме этого, будут оборудованы остановки для туристов с контейнерами для мусора, настилами под палатки, а также местами для разведения костра и санитарными модулями. Еще одна тропа "Гора Пусьерка" была обстроена в парке в этом году с участием волонтеров.