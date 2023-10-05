В КБР до конца года построят более 50 туристических объектов
Кабардино-Балкария получила более 755 миллионов рублей из федерального бюджета на создание модульных некапитальных средств размещения для туристов, сообщил глава региона Казбек Коков.
Эти средства предназначены для создания различных объектов инфраструктуры, включая кемпинги, гостиничные комплексы, гостевые дворы, эко-парки и базы отдыха. Общая мощность новых объектов составляет 771 место для размещения туристов.
Эти объекты будут расположены в рекреационных зонах различных районов республики, включая Нальчик, Прохладный, Зольский, Эльбрусский, Черекский, Чегемский и Урванский районы. Планируется, что все эти объекты будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.
Напомним, что ранее из-за роста турпотока в регион власти КБР пообещали до 2026 года в Нальчике ввести в работу пять новых гостиниц.