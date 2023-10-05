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В КБР до конца года построят более 50 туристических объектов

Кабардино-Балкария получила более 755 миллионов рублей из федерального бюджета на создание модульных некапитальных средств размещения для туристов, сообщил глава региона Казбек Коков.

В КБР до конца года построят более 50 туристических объектов
© runews24.ru

Эти средства предназначены для создания различных объектов инфраструктуры, включая кемпинги, гостиничные комплексы, гостевые дворы, эко-парки и базы отдыха. Общая мощность новых объектов составляет 771 место для размещения туристов.

Эти объекты будут расположены в рекреационных зонах различных районов республики, включая Нальчик, Прохладный, Зольский, Эльбрусский, Черекский, Чегемский и Урванский районы. Планируется, что все эти объекты будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Напомним, что ранее из-за роста турпотока в регион власти КБР пообещали до 2026 года в Нальчике ввести в работу пять новых гостиниц.