На Ямале в природном парке «Ингилор» обустроят турмаршрут
На Ямале в природном парке «Ингилор» будет обустроен туристический маршрут. Об этом сообщается на сайте правительства округа.
Протяженность тропы составляет 40 километров.
На сегодняшний день на маршруте «Харбей» установлена входная группа с аркой, а также три туристические остановки.
Завершат обустройство к концу текущего года. Для туристов поставят навигационные указатели и информационные щиты. Для птиц повесят скворечники и гоголятники.
Напомним, парк создали в прошлом году. Для его реализации природный парк «Полярно-Уральский» расширили до 921 тыс. гектаров.