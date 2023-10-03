На Ямале в природном парке «Ингилор» обустроят турмаршрут

На Ямале в природном парке «Ингилор» будет обустроен туристический маршрут. Об этом сообщается на сайте правительства округа.

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Протяженность тропы составляет 40 километров.

На сегодняшний день на маршруте «Харбей» установлена входная группа с аркой, а также три туристические остановки.

Завершат обустройство к концу текущего года. Для туристов поставят навигационные указатели и информационные щиты. Для птиц повесят скворечники и гоголятники.