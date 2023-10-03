Названы популярные направления для отдыха на реках и озерах в октябре

«Синоптики обещают, что октябрь этого года будет отличаться от предыдущих. Он будет более теплым, а осадков будет на 20% ниже нормальных значений месяца. Это означает, что отдыхать в октябре можно будет не только в теплых краях, у моря, но и на других водоемах. Ловить рыбу, делать осенние фотосессии на воде, просто гулять в золотых осенних пейзажах. Отправляться на экскурсии по старинным русским городам, большинство из которых и строились на озерах и реках», — отмечают аналитики ТВИЛ.РУ.