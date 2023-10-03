Названы популярные направления для отдыха на реках и озерах в октябре
Нижний Новгород попал в тройку самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в октябре. Город занял второе место в рейтинге российского сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.
Эксперты проанализировали данные бронирования в октябре, исключив безусловных лидеров, две столицы — Москву и Санкт-Петербург. Таким образом в лидеры вышли волжские города.
«Синоптики обещают, что октябрь этого года будет отличаться от предыдущих. Он будет более теплым, а осадков будет на 20% ниже нормальных значений месяца. Это означает, что отдыхать в октябре можно будет не только в теплых краях, у моря, но и на других водоемах. Ловить рыбу, делать осенние фотосессии на воде, просто гулять в золотых осенних пейзажах. Отправляться на экскурсии по старинным русским городам, большинство из которых и строились на озерах и реках», — отмечают аналитики ТВИЛ.РУ.
В список десяти самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в октябре вошли Ярославль, Ростов-на-Дону, Самара, Сортавала (Карелия), Псков, Иркутск и Великий Новгород.
Стоимость размещения от 5,5 тысяч до 2,8 тысяч рублей за сутки. Туристам предлагаются поездки продолжительностью от 2 до 4 суток.