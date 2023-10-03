Турмаршрут на космодром Восточный будут развивать совместно с «Роскосмосом»

Турмаршрут на космодром Восточный будут совместно развивать правительство Амурской области и «Роскосмос»
Генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов и губернатор Амурской области Василий Орлов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма. Теперь они вместе будут развивать туристический маршрут на космодром, расположенный в регионе. Делаться это будет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Цель соглашения - увеличить поток внутреннего и въездного туризма в Амурской области. Для этого ведомства скоординируют усилия по перевозке и размещению туристов по маршруту на космодром. «Роскосмос» и правительство Амурской области также заинтересованы в проведении выездных деловых и коммуникационных мероприятий на территории региона.
Промышленный туризм является для нас одной из приоритетных тем. Восточный - это самый современный космодром, мы видим очень высокий спрос на его посещение. Подписанное сегодня соглашение направлено на максимальное использование туристического потенциала региона, - пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.
Одним из важнейших шагов реализации соглашения станет создание гостиничного комплекса на территории ЗАТО Циолковский, который позволит удовлетворить внутреннюю потребность в размещении сотрудников Госкорпорации, а также туристов.
Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тысяч туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов, - отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.