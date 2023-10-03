Турмаршрут на космодром Восточный будут развивать совместно с «Роскосмосом»

Интенсивность пусковых услуг будет только нарастать и, безусловно, это вызывает неподдельный интерес с точки зрения развития туристического бизнеса. У нас уже более 2 тысяч туристов побывало на космодроме в 2022 году, в наших планах кратно наращивать данную цифру. Для этого мы совместно планируем развивать инфраструктуру для обеспечения соответствующего качества услуг для внутренних и иностранных туристов, - отметил генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.