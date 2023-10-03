В Крыму туристический кластер на Ай-Петри создадут в поселке Охотничье

Туристический кластер на горе Ай-Петри планируют создать в посёлке Охотничье. Он будет работать круглый год, сообщила глава города Ялта Янина Павленко.

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Территорию начали готовить к приходу инвестора. Имущество канатной дороги в Мисхоре передали ООО «Русь». Оно должно отремонтировать оборудование, конструкции, автоматизировать систему безопасности, установить на вращающиеся детали датчики температуры. Работы необходимо провести до 1 декабря 2024 года.

Посёлок Охотничье находится рядом с зубцами Ай-Петри и верхней станцией канатной дороги.

Павленко отметила, что потенциал у территории – богатейший, именно как туристически привлекательного объекта. Плато планируют освободить от незаконных построек и привлечь инвестора.