В Крыму туристический кластер на Ай-Петри создадут в поселке Охотничье
Туристический кластер на горе Ай-Петри планируют создать в посёлке Охотничье. Он будет работать круглый год, сообщила глава города Ялта Янина Павленко.
Территорию начали готовить к приходу инвестора. Имущество канатной дороги в Мисхоре передали ООО «Русь». Оно должно отремонтировать оборудование, конструкции, автоматизировать систему безопасности, установить на вращающиеся детали датчики температуры. Работы необходимо провести до 1 декабря 2024 года.
Посёлок Охотничье находится рядом с зубцами Ай-Петри и верхней станцией канатной дороги.
Павленко отметила, что потенциал у территории – богатейший, именно как туристически привлекательного объекта. Плато планируют освободить от незаконных построек и привлечь инвестора.
Глава Ялты отметила, что место хотят превратить в жемчужину, где будут зимние виды спорта и можно будет заниматься в любое время года. По её словам, это будет туристический кластер со всем спектром услуг.