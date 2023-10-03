Тюменская область вошла в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха

Термальные курорты Тюменской области вошли в топ самых востребованных курортов для зимнего отдыха. Об этом сообщила национальный туроператор «Алеан».

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«Термальные курорты Тюменской области замыкают пятерку лидеров [самых востребованных курортов для зимнего отдыха]. Интерес к отдыху в регионе проявили два процента туристов», — передают слова туроператора журналисты РИА Новости.

Впереди нее встали Минводы, затем на втором месте Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки. Эти курорты выбирают 47 процентов туристов, забронировавших отдых в холодное время года. Четверть заявок поступает от желающих провести зимний отпуск на курортах Краснодарского края. Отдых в Белоруссии выбирает пять процентов клиентов компании. Подмосковье интересуют три процента отдыхающих.