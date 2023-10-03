Куда поехать из Калининграда в ноябре: 6 туров по России

Отправиться в путешествие по России в ноябре — выгодный вариант для тех, кто не хочет тратить лишнее в высокий туристический сезон.

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«Клопс» выяснил, куда можно улететь из Калининграда, купив тур и уложившись в 60 тысяч рублей на двоих.

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1. Санкт-Петербург

Посетить парк аттракционов в ЦПКиО им. Кирова, сходить музей современного искусства «Эрарта» или просто прогуляться по острову Новая Голландия — в Санкт-Петербурге можно получить массу впечатлений за вполне приемлемые деньги. Уютные посиделки в пышечной на Большой Конюшенной или ночной тур по барам на Рубинштейна: вам решать, что из разнообразия общепита Северной столицы выбрать.

В стоимость тура входят проживание и перелёт.

Продолжительность: 7 дней.

Цена на двоих: 31 тысяча рублей, могут быть доплаты от авиаперевозчика.

2. Нижний Новгород

Город был основан в XIII веке и считался торговым и культурным центром Руси. Именно здесь в XVII веке собрали народное ополчение Минин и Пожарский. Туристы смогут посетить Вознесенский Печерский монастырь и прокатиться по канатной дороге длиной в 3,6 тысячи метров, соединяющую Нижний Новгород и город Бор — 861 м пролегает над водой. Посмотреть можно и сам город — улицу Большую Покровскую с доходными домами и дворянскими усадьбами XVIII-XIX веков, потрясающие набережные, музей фотографии, куда за портретами приходил Максим Горький и Фёдор Шаляпин.

Есть прямой самолёт из Храброво, обзор достопримечательной либо самостоятельный, либо за дополнительную плату.

В стоимость тура входят проживание и перелёт.

Продолжительность: 7 дней.

Цена на двоих: 42 700 рублей.

3. Казань

Впечатляющей красоты Кремль, казанский «Арбат», легендарный «Конь в пальто» и копия кареты Екатерины II в натуральную величину: это лишь малая часть достопримечательностей Казани. Местный Дворец бракосочетаний выглядит как огромный казан — вечером под ним включают подсветку, напоминающую огонь.

В стоимость тура входят проживание и перелёт. Экскурсии можно докупить за дополнительную плату.

Продолжительность: 6 дней.

Цена на двоих: 34 900 рублей.

4. Москва

В начале ноября в музее-заповеднике Коломенское можно будет посмотреть костюмированную реконструкцию народного ополчения Минина и Пожарского. Среди других развлечений — подъём на смотровую площадку «Москва-Сити», посещение киностудии «Мосфильм». Можно заранее приобрести билеты в Большой театр или запланировать водную прогулку по Москве-реке.

В стоимость тура входят только проживание и перелёт.

Продолжительность: 7 дней.

Цена на двоих: 31 000 рублей.

5. Ярославская область: Углич, Калязин, Мышкин, Мартыново

Посещение уникальной «плавающей» колокольни Никольского собора, первый ярус которой полностью скрыт под водой, осмотр Дворца мыши и путешествие к месту убийства сына Ивана Грозного цесаревича Дмитрия — всё это можно включить в свой отпускной чек-лист. Жить предлагают в гостинице, находящейся в 10 минутах от Волги. Начинается путешествие в Москве, перелёт в столицу и обратно — за свой счёт.

Стоимость, согласно сервису «Яндекс-авиабилеты» — 5 тысяч рублей на человека.

Продолжительность: 2 дня.

Цена на двоих с перелётом: 38 400 рублей.

6. Карелия

Туристов ждёт путешествие на ретропоезде, интерьеры которого напоминают царский «Николаевский экспресс», и посещение парка «Рускеала», где на высоте 30 метров можно пролететь над Мраморным каньоном и получить впечатляющий заряд адреналина. Путешественников гарантированно впечатлят водопады Ахвенкоски, где снимались «А зори здесь тихие…», и верёвочные мосты над ними.

Билеты до Санкт-Петербурга приобретаются самостоятельно, сейчас цена на них — от 5 до 7 тысяч рублей на человека.

Продолжительность: 2 дня.