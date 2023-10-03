Куда поехать из Калининграда в ноябре: 6 туров по России
Отправиться в путешествие по России в ноябре — выгодный вариант для тех, кто не хочет тратить лишнее в высокий туристический сезон.
«Клопс» выяснил, куда можно улететь из Калининграда, купив тур и уложившись в 60 тысяч рублей на двоих.
1. Санкт-Петербург
Посетить парк аттракционов в ЦПКиО им. Кирова, сходить музей современного искусства «Эрарта» или просто прогуляться по острову Новая Голландия — в Санкт-Петербурге можно получить массу впечатлений за вполне приемлемые деньги. Уютные посиделки в пышечной на Большой Конюшенной или ночной тур по барам на Рубинштейна: вам решать, что из разнообразия общепита Северной столицы выбрать.
В стоимость тура входят проживание и перелёт.
Продолжительность: 7 дней.
Цена на двоих: 31 тысяча рублей, могут быть доплаты от авиаперевозчика.
2. Нижний Новгород
Город был основан в XIII веке и считался торговым и культурным центром Руси. Именно здесь в XVII веке собрали народное ополчение Минин и Пожарский. Туристы смогут посетить Вознесенский Печерский монастырь и прокатиться по канатной дороге длиной в 3,6 тысячи метров, соединяющую Нижний Новгород и город Бор — 861 м пролегает над водой. Посмотреть можно и сам город — улицу Большую Покровскую с доходными домами и дворянскими усадьбами XVIII-XIX веков, потрясающие набережные, музей фотографии, куда за портретами приходил Максим Горький и Фёдор Шаляпин.
Есть прямой самолёт из Храброво, обзор достопримечательной либо самостоятельный, либо за дополнительную плату.
В стоимость тура входят проживание и перелёт.
Продолжительность: 7 дней.
Цена на двоих: 42 700 рублей.
3. Казань
Впечатляющей красоты Кремль, казанский «Арбат», легендарный «Конь в пальто» и копия кареты Екатерины II в натуральную величину: это лишь малая часть достопримечательностей Казани. Местный Дворец бракосочетаний выглядит как огромный казан — вечером под ним включают подсветку, напоминающую огонь.
В стоимость тура входят проживание и перелёт. Экскурсии можно докупить за дополнительную плату.
Продолжительность: 6 дней.
Цена на двоих: 34 900 рублей.
4. Москва
В начале ноября в музее-заповеднике Коломенское можно будет посмотреть костюмированную реконструкцию народного ополчения Минина и Пожарского. Среди других развлечений — подъём на смотровую площадку «Москва-Сити», посещение киностудии «Мосфильм». Можно заранее приобрести билеты в Большой театр или запланировать водную прогулку по Москве-реке.
В стоимость тура входят только проживание и перелёт.
Продолжительность: 7 дней.
Цена на двоих: 31 000 рублей.
5. Ярославская область: Углич, Калязин, Мышкин, Мартыново
Посещение уникальной «плавающей» колокольни Никольского собора, первый ярус которой полностью скрыт под водой, осмотр Дворца мыши и путешествие к месту убийства сына Ивана Грозного цесаревича Дмитрия — всё это можно включить в свой отпускной чек-лист. Жить предлагают в гостинице, находящейся в 10 минутах от Волги. Начинается путешествие в Москве, перелёт в столицу и обратно — за свой счёт.
Стоимость, согласно сервису «Яндекс-авиабилеты» — 5 тысяч рублей на человека.
Продолжительность: 2 дня.
Цена на двоих с перелётом: 38 400 рублей.
6. Карелия
Туристов ждёт путешествие на ретропоезде, интерьеры которого напоминают царский «Николаевский экспресс», и посещение парка «Рускеала», где на высоте 30 метров можно пролететь над Мраморным каньоном и получить впечатляющий заряд адреналина. Путешественников гарантированно впечатлят водопады Ахвенкоски, где снимались «А зори здесь тихие…», и верёвочные мосты над ними.
Билеты до Санкт-Петербурга приобретаются самостоятельно, сейчас цена на них — от 5 до 7 тысяч рублей на человека.
Продолжительность: 2 дня.
Цена на двоих с авиаперелётом: 42 000 рублей.