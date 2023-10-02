Названы 5 мест в России для экономного отдыха в октябре

Саратов попал в топ-5 рейтинга мест в России для экономного отдыха в октябре
Саратов попал в топ-5 мест для экономного отдыха россиян в октябре. Исследование проводили специалисты сервиса бронирования отелей иквартир «Твил».
Главным критерием, накоторый обращали внимание эксперты, стало соотношение средней стоимости ночи вгостинице исредней продолжительности поездки.
На первом месте расположился поселок Новомихайловский — 1517 рублей за ночь и неделя отдыха, на втором месте Феодосия — 1746 рублей и девять ночей, на третьем месте Дивноморское — 1768 рублей и 11 ночей, на четвертом Туапсе — 1854 рубля и шесть ночей.
Саратов оказался на пятом месте, за ночь нужно заплатить 1880 рублей, а среднее время отдыха— три ночи.