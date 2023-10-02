Названы 5 мест в России для экономного отдыха в октябре

На первом месте расположился поселок Новомихайловский — 1517 рублей за ночь и неделя отдыха, на втором месте Феодосия — 1746 рублей и девять ночей, на третьем месте Дивноморское — 1768 рублей и 11 ночей, на четвертом Туапсе — 1854 рубля и шесть ночей.