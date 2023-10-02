$97.41+0.41103.16+1.07

Эксперт объяснил опасность плавания по Ладоге на каяках

Каяк с туристами перевернулся во время похода по Ладожскому озеру. Один человек погиб. В МЧС рассказали, что группа на пяти лодках не была зарегистрирована, передает «МИР 24».

Эксперт объяснил опасность плавания по Ладоге на каяках
© Мир24

Когда спортсмены проходили один из сложных участков озера, поднялся сильный ветер. Трехметровая волна накрыла несколько каяков. Один из них опрокинулся. Мужчина, находившийся в лодке, погиб, женщина получила травмы и переохлаждение. Ее успешно эвакуировали. Чтобы добраться до потерпевших, спасателям пришлось преодолеть 18 километров по бездорожью.

«Чем опасна Ладога? Тем, что это холодная вода и зимой, и летом. То есть летом Ладога прогревается до 12 – 15 градусов, максимум где-то в заливах может быть до 20. Соответственно, любая ситуация переворачивания плавсредства, вас накрывает волной, вы получаете переохлаждение буквально в считанные минуты», – сказал организатор корпоративных и индивидуальных путешествий, призер экстремальных видов спорта Иван Петров.

Накануне МЧС по Республике Карелия опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде и рекомендовало ограничить выход всех видов плавсредств.