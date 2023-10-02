Эксперт объяснил опасность плавания по Ладоге на каяках

«Чем опасна Ладога? Тем, что это холодная вода и зимой, и летом. То есть летом Ладога прогревается до 12 – 15 градусов, максимум где-то в заливах может быть до 20. Соответственно, любая ситуация переворачивания плавсредства, вас накрывает волной, вы получаете переохлаждение буквально в считанные минуты», – сказал организатор корпоративных и индивидуальных путешествий, призер экстремальных видов спорта Иван Петров.