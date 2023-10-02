Эксперт объяснил опасность плавания по Ладоге на каяках
Каяк с туристами перевернулся во время похода по Ладожскому озеру. Один человек погиб. В МЧС рассказали, что группа на пяти лодках не была зарегистрирована, передает «МИР 24».
Когда спортсмены проходили один из сложных участков озера, поднялся сильный ветер. Трехметровая волна накрыла несколько каяков. Один из них опрокинулся. Мужчина, находившийся в лодке, погиб, женщина получила травмы и переохлаждение. Ее успешно эвакуировали. Чтобы добраться до потерпевших, спасателям пришлось преодолеть 18 километров по бездорожью.
«Чем опасна Ладога? Тем, что это холодная вода и зимой, и летом. То есть летом Ладога прогревается до 12 – 15 градусов, максимум где-то в заливах может быть до 20. Соответственно, любая ситуация переворачивания плавсредства, вас накрывает волной, вы получаете переохлаждение буквально в считанные минуты», – сказал организатор корпоративных и индивидуальных путешествий, призер экстремальных видов спорта Иван Петров.
Накануне МЧС по Республике Карелия опубликовало предупреждение о неблагоприятной погоде и рекомендовало ограничить выход всех видов плавсредств.